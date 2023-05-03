晤日本議員　賴清德盼協助台灣加入CPTPP

台灣副總統賴清德周三（3日）在總統府接見「日本執政自民黨熊本國會議員訪問團」，他希望台灣半導體生產商台積電在日本熊本縣的投資，能作為台日經貿合作的火車頭，帶動其他產業和觀光旅遊進一步合作交流。他也期盼日本能協助台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

訪問團由眾議員坂本哲志率領，成員包括眾議員金子恭之、參議員松村祥史、馬場成志等。賴清德致詞時談到，在他擔任台南市長時曾指出因為地緣政治衝突，全球正在尋找值得信賴且安全的產業鏈，台積電與日本的合作具有這項重大意義。他又認為台灣如成功加入CPTPP，可讓台灣在新的區域經濟、全球供應鏈、台日經濟發展、全球疫後經濟復甦上，扮演積極正面的角色與力量。

坂本哲志表示，台積電到熊本縣投資設廠能為當地帶來相當大的活力，為了讓來自台灣的台積電員工及家屬在熊本生活更加舒適，日本政府正興建相關住宅、國際學校及可用中文溝通的醫院。坂本指出，台日未來在技術、經濟、政治、文化及情報資訊等領域，必須要加強交流。他期盼兩地深厚情誼能更加穩固，帶來經濟繁榮，創造區域的和平及穩定。