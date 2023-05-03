從數百人脫穎而出　南澳少年入讀音樂戲劇系追夢

能將興趣及夢想與學業結合，相信是不少學生的理想。澳洲傳媒周二（2日）報道，南澳省一名少年憑藉多年舞台劇經驗和滿腔熱誠，從數百名競爭者中脫穎而出，成功入讀阿德萊德大學音樂戲劇學士學位，在追夢之路邁出重要一步。

阿德萊德大學音樂戲劇今年僅錄取24人，18歲的赫嫩（Joey Haenen）是其中一人。他表示，面試過程十分嚴格，申請人需唱出兩首歌及兩段情感對比鮮明的獨白，並根據考核現場提供的歌曲即興編舞。他坦言跳舞曾是弱點，幸虧自幼攢下不少音樂劇表演經驗，故令他有自信能發揮良好。阿德萊德大學音樂劇院負責人圖爾巴伊（George Torbay）表示，數年前在赫嫩就讀學校舉辦的研討會認識對方後，便十分欣賞對方，並希望他未來能報讀該校。

赫嫩從小在劇社參加音樂劇表演，希望日後能在表演界獲得一席之地，並成為澳洲兒童娛樂角色的翹楚。劇社音樂老師斯凱韋斯（Karyn Skewes）憶述，當時年幼的赫嫩隨父親來到劇社，他的父親指兒子喜歡唱歌，希望能學習音樂劇。斯凱韋斯看到赫嫩的表演後，亦覺得他富有魅力和自信。