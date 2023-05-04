美國再向烏提供值3億美元軍援　首次提供海蛇火箭彈

烏克蘭正計劃向俄羅斯展開春季反攻之際，美國就於周三（3日）宣布向烏克蘭提供新一輪價值3億美元（約23.4億的）的軍事援助，當中首次提供海蛇航空火箭彈（Hydra-70）予烏方。

今次是俄烏衝突在去年2月爆發以來，美方向烏方提供的第37批軍事援助，累計援助總額增至357億美元（近2,785億港元），國務卿布林肯在聲明中指出，軍援內容包括用於高機動多管火箭炮的彈藥、榴彈砲、火炮和坦克彈藥、反坦克武器、火箭、小型武器和彈藥、用於運輸重型設備的卡車和拖車，以及其他野戰設備和後備零件。有報道指出，在基輔計劃進行春季攻勢之際，軍援中包含的火箭彈、彈藥和 155毫米榴彈炮，將可協助烏克蘭在反攻中削弱俄軍的地面陣地，讓烏軍地面部隊的推進；而海蛇航空火箭彈是一種非制導火箭彈，通常從附在飛機上的吊艙發射，為地面部隊提供支援。

布林肯表示，最新一批軍援將在俄方發動的殘酷無理戰爭之中幫助烏克蘭繼續防衞；又指在俄國結束戰爭前，只要有需要，美國和盟友以及合作夥伴將繼續支持烏克蘭。