中部戰場遍地泥濘　烏軍德製自走炮寸步難行

美國《紐約時報》周一（1日）報道，烏克蘭接收的德國PzH2000自走榴彈炮，受制於中部戰場泥濘環境而寸步難行。相反，蘇聯時代設計的2S7自走炮適應惡劣天氣能力，較PzH2000出色。

烏軍第43獨立炮兵旅於去年冬天，從德國及荷蘭接收多輛PzH2000。謝爾蓋中尉透露，在天氣好轉前不會反攻，PzH2000一旦開始射擊後可能困在泥漿中動彈不得，屆時將無計可施。謝爾蓋決定暫時把所有PzH2000撤出戰區，他擔憂一旦受到俄軍攻擊，重達60噸的PzH2000將無法逃脫。PzH2000的橡膠墊履帶適合平坦及堅硬表面，相反2S7擁有金屬爪狀履帶，在泥濘條件下表現更好。PzH2000靈敏的電子設備一旦受潮或沾上塵土便會故障，因此士兵進入炮塔須更換拖鞋或穿上特製靴子。

烏克蘭總統府顧問波多利亞克周二（2日）承認，意大利早前援助的20輛M109自走炮曾長期封存在倉庫內，明顯需要升級。他指理想狀況是收到隨時可用的武器，但現實是烏克蘭隨時準備修理和翻新接收武器。他拒絕透露更多細節，以免洩露過多可供俄羅斯利用的資訊。英國《金融時報》早前指，意大利運往烏克蘭的M109全部有問題，不能部署作戰。