華報告指CIA用5大手段　在逾50國策劃顏色革命

中國國家病毒應急處理中心和360公司周四（4日）發布最新報告，披露美國中央情報局（CIA）在全球各地策劃組織實施大量「顏色革命」事件的主要技術手段。報告引述統計指，CIA數十年來至少推翻或試圖推翻逾50個他國合法政府，在相關國家引發動亂，但CIA只承認其中7宗。

報告披露CIA慣用的5種手段，首先是提供加密網絡通信服務，幫助中東地區部分國家的抗議者保持聯絡暢通，同時避免被跟蹤和抓捕。其次是提供斷網通聯服務，讓反政府人士在斷網下仍能與外界保持聯繫。第三是提供基於互聯網和無線通訊的集會遊行活動現場指揮工具，包括一款被稱為「蜂擁」的非傳統政權更迭技術，推動年輕人加入流動性抗議活動。第四是美國公司研發名為「暴動」的軟件，能輕易躲過任何形式的政府監測。第五是美國國務院將研發「反審查」訊息系統，並注資逾3,000萬美元（約2.34億港元）。

報告指出，360公司2020年獨立發現一個從未被外界曝光的網攻組織，該組織使用與CIA相關聯的網絡武器工具，網攻中國和其他國家受害目標，最早可追溯至2011年，並延續至今。被攻擊目標涉及各國重要訊息基礎設施、航空航天、科研機構、石油石化、大型互聯網公司以及政府機構等。中方聯合調查組從受害單位訊息網絡中捕獲並成功提取一大批與CIA緊密關聯的木馬程式、功能插件和攻擊平台樣本，已將相關情況提供給受害單位所在轄區的公安機關。