美戰略核潛艇泊關島　美日韓指揮官首共同登艦

美國海軍周四（4日）公布，美國海軍、日本海上自衞隊及南韓海軍的潛艇部隊指揮官於上月18日，在西太平洋戰略要地關島共同登上美軍俄亥俄級戰略核潛艇緬因號（USS Maine）視察，是首次有美日韓潛艇艦隊高級指揮官一同登上美軍彈道導彈潛艇。美軍形容，今次行動是美方如何推進美日韓三邊關係的一個例子，這種關係是前瞻性、反映共同價值觀的，並堅決反對挑戰地區穩定的威脅。

美軍指，駐日本的美國海軍第7潛艇群指揮官西夫（Rick Seif）、日本海上自衞隊潛水艦隊司令官俵千城、南韓海軍潛艇部隊指揮官李洙烈（Su Youl Lee，音譯）登上緬因號視察，包括展示該艦的能力。西夫指出，在關島登上緬因號的行動反映美國與日本和南韓的特殊關係，以及美國對每個聯盟的堅定承諾，這些不斷巡邏的潛艇是美國核威懾力量的關鍵、穩定和高效要素。

俵千城則稱，今次視察促進日方對美國戰略作戰資產的了解，相信通過這種訪問加深美日韓潛艇部隊指揮官之間的相互了解，將加強與美國的聯盟。李洙烈表示，今年是韓美同盟建立70周年，它仍然是朝鮮半島和平與安全的關鍵，今次訪問是重申美國向南韓提供的安全承諾和能力的機會。

美國現役14艘戰略核潛艇均是俄亥俄級，每艘設計搭載24枚三叉戟二型D5潛射彈道導彈，每枚導彈配備多個核彈頭，但美俄《新削減戰略武器條約》限制現時最多搭載20枚導彈。美國國防部4月25日曾發放照片，指緬因號於同月18日抵達關島，是持續向印太地區盟友提供延伸威懾。

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