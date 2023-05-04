眾院委員會向FBI發傳票　索取拜登或涉犯罪文件

美國眾議院監督和問責委員會主席科默（James comer）周三（3日）向聯邦調查局（FBI）發出傳票，索取一系列涉及總統拜登的文件。科默表示得到可靠舉報，FBI有文件概述拜登擔任副總統時，涉嫌和一名外國公民有金錢交易，換取政策決定。

資深共和黨人科默和參議員格拉斯利（Chuck Grassley）周三致函FBI局長克里斯托弗‧雷和司法部長加蘭。科默聲稱，從一名高度可信的舉報人了解到，可能存在支持指控拜登的情報，涉及FBI和一位保密人士的談話。他認為司法部和FBI已有足夠情報確認情報是否真實和準確，但不確定當局如何採取行動調查。司法部和FBI分別證實收到信函，拒絕進一步評論。

傳票迫使FBI交出2020年6月以來，任何含有「拜登」一詞的FD1023表格，這類表格記錄與機密人士談話的內容，不過相關文件本身不能獨立構成法行為的證據。美國傳媒取得傳票副本顯示，FBI必須在下周三（10日）前交出相關文件。白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）指摘共和黨散布匿名暗示，以獲得外界關注。