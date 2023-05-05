國會暴動案　4極右分子合謀煽動罪成　可囚20年

塔里奧（圖）及另外3人被裁定合謀煽動罪名成立。

美國極右組織「驕傲男孩」的前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）及3名成員，因有份參與前年1月6日國會暴動事件，周四（4日）被裁定合謀煽動罪成，最高可判監20年。

有關審訊歷時四個月，塔里奧和4名被告包括比格斯（Joseph Biggs）、諾丁（Ethan Nordean）、雷爾（Zachary Rehl）和佩佐拉（Dominic Pezzola）被指控試圖在2021年1月6日阻止國會認證拜登當選總統。當日塔里奧並不在首都華盛頓，但有「驕傲男孩」的成員指控他指揮襲擊國會山莊。陪審團周四裁定塔里奧、比格斯、諾丁和雷爾合謀煽動罪成，但仍未能對佩佐拉的這項控罪達成一致裁決，法官指示陪審團繼續商議。與此同時，上述5人皆被判處妨礙國會等其他數項罪名成立。

審訊期間，檢察官指「驕傲男孩」將自己視為「特朗普的軍隊」，準備進行「全面戰爭」，阻止拜登成為總統，又指該組織「站在特朗普身後，願意為他使用暴力」。辯方律師則否認被告密謀襲擊國會山莊或阻止國會認證拜登勝出總統選舉。塔里奧的律師曾指稱煽動暴徒的施襲的是特朗普，塔里奧只是特朗普和當權者的代罪羔羊。

國會暴動事件發生在時任總統特朗普於白宮附近，向數以千計的支持者發表言辭激烈的演說之後，反對拜登當選的示威者衝擊國會大樓，事件造成5人死亡，包括1名國會警察，另外約140名警員受傷。