法內長批意總理無力解決移民問題　意國外長取消訪法

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）周四（4日）批評意大利總理梅洛妮（Giorgia Meloni）沒有能力解決移民問題的言論，引發外交風波，意國外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）隨後憤而取消原定於同日訪問法國的行程。

達爾馬寧在接受一個法國電台訪問時稱，意大利面臨「非常嚴重的移民危機」，他更把梅洛妮與法國極右派領袖瑪琳勒龐（Marine Le Pen）相提並論，指梅洛妮是由「瑪琳勒龐的同類選出的極右派政府領導人」，「卻沒有能力解決她賴以當選的移民問題。」達爾馬寧發言後，塔亞尼宣布取消前往巴黎會見法國外長科隆納（Catherine Colonna），塔亞尼在社交網站發文稱，達爾馬寧的言論「是對梅洛妮政府及意大利的侮辱，令人無法接受」。

法方後來試圖緩和緊張局面，外交部發聲明表示，希望法意兩國外長的會面能夠「很快」重新安排，又稱法國政府希望與意大利合作，「應對移民流動迅速增加的共同挑戰」，並指法國與意大利的關係，建立相互尊重之上。

法國總統馬克龍領導的中間派政府，近幾年數度與意大利極右派內閣在移民問題上起衝突。最近一宗例子是去年11月梅洛妮拒絕讓一艘載有230位移民的人道救援船停靠意大利。這艘船最後獲准停靠法國，但當時法方譴責意方的行為「令人無法接受」，並暫停從意大利接收3,500位移民的計畫。