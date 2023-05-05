韓大使指華盛頓宣言　升級韓美相互防衞條約

南韓總統尹錫悅與美國總統拜登共同發表《華盛頓宣言》，南韓駐美國大使趙賢東周四（4日）表示，這可被視為《韓美相互防衞條約》的升級，韓美領導人商定加強美方向朝鮮半島出動核武戰力的力度十分重要，希望北韓清楚理解《華盛頓宣言》的性質，純屬延伸威懾和防禦性質，毫無攻擊色彩。北韓朝中社則一連5日，刊登猛批韓美《華盛頓宣言》的系列報道。

趙賢東周四出席美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）座談會，指《華盛頓宣言》是美國不曾與他國發表過的前所未有宣言，體現南韓當前國安形勢，韓美由此創設全新的協商機制核諮商小組實屬破例。他另就韓中關係表示，中國是南韓主要貿易夥伴，未有變化，韓中近期會有高級別交流的機會，韓方將繼續推動雙邊關係發展，並推進韓中日峰會等事宜。

朝中社文章援引中國媒體報道稱，美日韓企圖形成「南方三角」，一旦在東北亞形成、發展「新冷戰格局」，將有集團對抗的風險。文章又暗示，韓美兩國愈加強延伸威懾力，北韓便會發起愈大挑釁。北韓農業勞動者周四舉行反韓反美誓師大會，稱人民的滅敵鬥志和必勝信念日益高漲。

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