誤服鼠藥澳洲學生病況穩定　在台女友遭限制住居

澳洲24歲男大學生肖里（Alex Shorey）上月初在台灣誤服含有超級薄血藥成分的老鼠藥中毒險死，周三（3日）已由醫療專機送返澳洲繼續接受治理。為釐清肖里中毒事件的疑點，台北地檢署傳喚與他年齡相差逾20載的台籍同居女友，訊後將她列被告並限制住居，全案朝違反「毒品危害犯罪防制」方向調查中。

肖里父親史蒂夫以證人身份協助調查，訊後請回。史蒂夫稱，老鼠藥是兒子向家人提及，但家人並不清楚他為何會吃到老鼠藥，又認為應與台灣小食無關。由於史蒂夫已返回澳洲，檢警不排除在全案調查告一段落之後，透過外交渠道通知調查結果。對於外界質疑肖里是服食大麻合成的新興毒品，檢警經專家勘驗事證，初步排除與毒品或台灣路邊小食有關。

至於肖里在台女友被限制住居被視為案情突破，台北地檢署僅表示偵查不公開，無法對外說明。據了解，肖里去年底赴台後，輾轉認識該名45歲女子，最後入住女方位於台北市中山區的住處。事件發生後，台北市刑警大隊於周三前往女子住所搜查，找到肖里疑誤食的老鼠藥，於是將女子帶走。歷經5小時偵訊，女方對肖里如何誤食老鼠藥的過程答非所問，因此警方訊後將她移往北檢，交由檢察官複訊。

肖里目前正在布里斯班的亞歷山德拉公主醫院接受治療，目前情況穩定，但康復之路仍然漫長。史蒂夫指兒子仍相當虛弱，無法下床，但靠着褪黑激素睡得很好。他又表示兒子說話不多，只是一直在玩手機。史蒂夫日前在社交網，感謝台灣的醫療團隊助兒子的狀況穩定下來。