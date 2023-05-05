藝術史學家聲稱　發現名畫《蒙娜麗莎》背景橋所在地

出自達文西之手的《蒙娜麗莎》是世上最著名的畫作，作品一直神秘莫測，成為專家長年研究的目標。意大利一名藝術史學家近日聲稱，畫中石橋的所在地位於當地托斯卡尼的羅米托拉特里納橋（Romito di Laterina bridge）。

達文西於16世紀初在佛羅倫斯繪製《蒙娜麗莎》，畫中蒙娜麗莎右肩後方有座4個拱的小石橋。藝術史學家文塞蒂（Silvano Vinceti）一直透過歷史文獻及無人機尋找相關石橋。他聲稱，這座橋「毫無疑問」是羅米托拉特里納橋，他指該橋在18世紀遭洪水襲擊而坍塌，現在只剩下1個拱門。經測量，4個拱門正好與河的寬度相符，畫中河流的曲折度也與橋下的阿諾河（Arno River）十分相似。

文塞蒂另指，畫作左側背景的懸崖峭壁，與距離羅米托拉特里納橋16公里左右的山峰相似。根據國家檔案資料，羅米托拉特里納橋在達文西時代仍處於完好狀態，是座十分繁忙的橋。當地市長尼利（Simona Neri）表示，將會好好保護僅存的拱門，並計劃沿阿諾河設立步道及單車徑，希望能為當地帶來更多遊客。