美軍反制朝核威脅　公開碉堡剋星實彈

美國加強延伸威懾應對北韓核威脅之際，美國空軍一個月內第二次公開「碉堡剋星」巨型鑽地炸彈的照片，它用於摧毀敵人存放在受保護設施的大殺傷力武器。與上次發布的情況不同，今次披露的炸彈是實彈，更顯示炸藥成分。

美國空軍目前只有B2隱形戰略轟炸機可以投放巨型鑽地炸彈，這款綽號「幽靈」的飛機之駐守基地、密蘇里州懷特曼空軍基地周二（2日）在社交網發布照片，指基地人員現時擁有常規炸彈的最新技術，第509彈藥中隊的武器庫新增兩枚巨型鑽地炸彈，他們得以測試它們的性能。該專頁如今已經刪除這批巨型鑽地炸彈照片，原因未明。

密蘇里州空中國民警衞軍第131轟炸聯隊今年4月2日也在社交網發布巨型鑽地炸彈的照片，但相中炸彈是用於武器裝載訓練的假彈，彈身印有「訓練器」及「不可用作飛行」的字眼。惟一個月後發布的巨型鑽地炸彈照片，罕有地顯示它內部裝載高爆藥，原因是彈身印有黃色菱形格子條紋，而非標示訓練用假彈的一條藍色條紋。

更加罕有的是彈身印有炸藥成分，分別是4,590磅AFX757及752磅PBXN114，前者是性質類似推進劑的塑料黏結炸藥，可以把釋出的爆炸能量最大化；後者屬於一種不敏感塑料黏結炸藥。官方宣稱巨型鑽地炸彈重量是30,000磅，但彈身的標示可見其正常重量是27,125磅，代表炸藥成分只佔去這款「碉堡剋星」武器重量不足兩成。

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