在南海遇華偵察艦　美航母今抵近沖繩

中國大陸上月初針對台灣實施環島戰備警巡及軍事演習，美國航空母艦尼米茲號在台灣東部外海戒備。該艦周五（5日）從南海抵達該海域，未知會否繼續北上前往朝鮮半島，但它此前在南海活動期間，曾經遇上解放軍電子偵察艦。

南海戰略態勢感知計劃表示，根據美國海軍C2A艦載運輸機的飛行動態，推測尼米茲號位於進出第一島鏈、台灣東北部的宮古海峽附近活動。尼米茲號上月8日至13日位於台灣東部外海，同月16日重返南海並持續航向南方，同月24日至29日停靠泰國訪問。該艦其後航向東北方，周三（3日）取道分隔台灣及菲律賓的巴士海峽離開南海。

值得留意的是，根據美國國防部發放的照片，尼米茲號周一（1日）率領航空母艦打擊群在南海活動期間，遇上一艘航行方向相反的解放軍815型電子偵察艦。該張照片相信從尼米茲號右舷位置拍攝，可見前方的神盾巡洋艦邦克山號，準備從後駛前至補給油船瓜達盧佩號旁邊展開海上補給作業，遠處可以見到該艘中國大陸電子偵察艦。

根據美國與南韓上月26日發表的《華盛頓宣言》，美方進一步加強向朝鮮半島派遣戰略資產。除了備受矚目、配備核導彈的戰略核潛艇外，航空母艦也是戰略資產，尚未知尼米茲號會否在結束今次部署回國前，繼今年3月底後再度前往朝鮮半島。