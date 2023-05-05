8間醫院拒收　墮樓少年在救護車不治

南韓大邱市今年3月一名少年從高處跌落，頭部受傷需送院治理，救護車先後將他送往8間醫院，卻均被拒絕收留，結果他在救護車上傷重離世，引起社會輿論。韓媒周四（4日）報道，當地保健福祉部調查發現其中4間醫院們的處理手法疏失，決定停發他們的補助金，再對其中兩間醫院處以罰款。

受傷少年在3月19日從4層高樓墜落，救護車先將他送到大邱Fatima醫院，該院以「需要經過精神健康醫學科」診療為由拒收病人。之後救護車來到慶北大學醫院，院方稱「無多餘病床、出現重傷需移送他院」。救護車其後抵達啟明大學東山醫療院及大邱加圖立大學醫院，前者稱「其他外傷患者已經開始進行手術」，後者稱「神經外科醫療團隊出席研討會」拒收病人，傷者被耽誤治療時間，最終不治身亡。

南韓保健福祉部經調查，發現慶北大學醫院在事發時有病床空位，且院內其他傷者大多屬輕症，認為院方無盡應有責任，另有3間醫院出現相關疏失。當局決定停發上述4間醫院補助金，並對大邱Fatima醫院及慶北大學醫院處以追加罰款。