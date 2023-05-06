老婦近60歲才創業　教文盲女性編織助謀生

踏入年邁階段，不少人選擇遊山玩水享受人生。不過印度賈坎德邦一名老婦， 年近六旬才開始她的創業之旅，手工製作鉤針編織玩具，甚至將手藝免費傳授，目前已幫助逾50名女性謀生。她鼓勵道：「任何年齡都適合追夢，所以我打算繼續工作，改善這些婦女的生活。」

61歲老婦巴達尼（Kanchan Bhadani），自小受祖母耳濡目染，學會縫紉、編織等技能。本想循有關手藝發展的巴達尼，卻在1982年結婚後成為家庭主婦，照顧3個孩子成為自己的首要任務，逐漸放棄昔日的編織夢。直至前年，眼見孩子們長大並建立事業，巴達尼決定重新追尋自己的熱情，創立手工藝業務，目前已售出逾3,000件鉤針編織玩具。

巴達尼過去遇到很多不識字的婦女，後者只能在礦山工作，並只能獲得低薪。在孩子的幫助下，巴達尼建立網站及社交媒體，公開聘請家庭主婦和女孩，免費教她們如何鉤編。由於員工們大多是家庭主婦，因此巴達尼會讓她們帶上鉤針等工具回家練習，並將成品帶回，獲得報酬。她指有關模式助人助己，公司目前的年收入超過140萬盧比（約13.4萬港元）。

21歲員工索納利（Sonali）表示，這份工作給予她很大的信心和財務穩定，自己只參加兩周的培訓便輕易上手，加上工作時間靈活，她目前每個月可製作30多個玩具，賺取大約5,000盧比（約480港元）月薪，幫補自己大學的學費。