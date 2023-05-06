【東方日報世界視線】以色列被迫停火　會否伺機襲伊朗

5月3日，以色列與巴勒斯坦哈馬斯組織在埃及、卡塔爾和聯合國的斡旋下達成停火協議，終止了超過10天的雙方攻擊。但是，停火可能只是暫時，以色列與阿拉伯國家的矛盾不可能結束，主因是英、法在巴勒斯坦替以色列建國，隨後的以色列與阿拉伯國家的戰爭，以色列戰勝並佔領更多的領土而中止。但美國的庇護，抑制不了巴勒斯坦建國的鬥爭。即使聯合國達成以色列與巴勒斯坦兩國並存方案，以色列拒不執行，且在內塔尼亞胡政府的極右翼轉向下推行新殖民地化，目標變成大以色列的擴張，與阿拉伯支持的巴勒斯坦成為不可解的仇恨。

以色列在佔地歧視、抑制巴勒斯坦人，更形成內部與外部並存的政治矛盾。即使在美國支持下的亞伯拉罕協議，使以色列與阿聯酋、巴林、摩洛哥、蘇丹4國進行外交正常化，但內塔尼亞胡政府極右宗教化的猶太主義，使政治和解更形困難。

近日的衝突源自巴勒斯坦反迫害的起義，但最近惡化是因為內塔尼亞胡的極右政權故意挑釁，衝擊東耶路撒冷伊斯蘭教的聖地，殺傷教民，似乎是內塔尼亞胡藉對巴勒斯坦的襲擊，淡化他們與以色列內部反右勢力的鬥爭，轉移重心，卻由此引起伊朗支援黎巴嫩聖戰組織、巴勒斯坦的哈馬斯武裝與敍利亞親伊朗的地方武裝，一起從多處向以色列發射火箭、導彈、無人機攻擊；以色列以空軍轟炸敍利亞等地，包括平民地區作復仇。

今次衝突顯示出各個伊朗支持的武裝實力強橫，以色列防空設施抵擋不了，空軍反擊也摧毀不了各地的炮兵。而自從2006年南黎巴嫩一戰，以色列軍吃盡聖戰組織的苦頭，不敢陸路進侵。據統計，親伊朗各個組織存有大量火箭炮、導彈和無人機。今次攻擊以色列密集程度已勝過往，大可對以色列作更長期的襲擊，以色列是無可防禦。2006年南黎巴嫩之戰以色列消耗彈藥過快，要靠美國補充。今天因烏克蘭戰爭，美國是無力支援，所以不得不在未有勝負之時迅即求和，顯然是以色列再無必勝的信心。

然而戰爭不會終止，以色列極右政權營造與伊朗決戰的氣氛，伊朗核武正加快研發，而伊朗與沙特阿拉伯和解，更令以色列擔心。內塔尼亞胡極右政權會否借機對伊朗開戰，摧毀伊朗的核武裝備，打擊伊朗？

研究所所長 陳文鴻