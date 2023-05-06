查理斯三世今加冕　典禮規模及時間縮減

英王查理斯三世和王后卡米拉的加冕禮將於當地周六（6日）早上11時（香港時間晚上6時）在倫敦西敏寺舉行，全程加冕禮及巡遊預計約需要3小時，時間較已故女王伊利沙伯二世的加冕禮短，規模亦有所縮減。

查理斯三世和卡米拉早上10時會乘坐鑽禧紀念馬車（Diamond Jubilee State Coach）從白金漢宮出發，途徑林蔭大道、水師提督門、特拉法加廣場、白廳、國會廣場，最後抵達舉行加冕典禮的西敏寺。

加冕禮於早上11時正式開始，查理斯會穿加冕長袍站在有700年歷史的加冕椅旁，坎特伯雷大主教韋爾比向嘉賓介紹君主，出席者高呼「天佑國王」，查理斯之後會宣誓在統治期間會維護法律及英格蘭教會，聲明是忠實新教徒。其後，將由大主教把聖油膏以畫十字聖號形式抹在查理斯的頭、胸和手上，查理斯獲授王權之物，包括加冕專用的聖愛德華王冠、象徵宗教和道德權威的王室寶球、象徵權力的十字權杖、象徵正義和憐憫的鴿子權杖等。查理斯之後由加冕椅移步到王座，坎特伯雷大主教及王室成員等人跪拜致敬。

在完成加冕禮後，查理斯三世與卡米拉會改乘黃金馬車（Gold State Coach）以傳統巡遊方式，按原路返回白金漢宮。期間，英國皇家空軍派出60架戰機進行約6分鐘飛行表演，包括F35戰機、紅箭飛行表演隊和颱風戰機。