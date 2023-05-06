查理斯將獲授王權之物　聖愛德華王冠最矚目

英王查理斯三世周六（6日）接受加冕，典禮看點之一是英國王室的王權象徵物，包括17世紀打造的聖愛德華王冠，價值約4,500萬英鎊（約4.46億港元），對上一次亮相已是70年前的女王伊利沙伯二世加冕典禮。坎特伯雷大主教韋爾比還會授予查理斯三世多件聖器，包括王權寶球、君主權杖等。

●聖愛德華王冠（St Edward's Crown）

聖愛德華王冠是最核心的王權象徵物，由22K黃金製成，鑲有444顆寶石，重量達2.23公斤，是因英格蘭國王懺悔者愛德華的名字而命名。王冠於1649年毀於英國革命的戰火，現時所見的王冠於1661年由查理二世所鑄。自威廉三世於1689年在加冕禮上戴起聖愛德華王冠後，喬治五世於1911年加冕時才重新使用聖愛德華王冠。

●王權寶球（The Sovereign's Orb）

王權寶球在1661年製成，加冕前會放在祭壇上。金色的球體上鑲嵌寶石紐帶和寶石十字架，象徵君主權力源自上帝。球體被紐帶劃分三個部分，代表中世紀已知的三大洲。

●君主十字權杖（Sovereign's Sceptre with Cross）

君主十字權杖同樣在1661年製成，重1.17公斤，鑲有333顆鑽石。31顆紅寶石、15顆祖母綠、7顆藍寶石等珍貴寶石。英王喬治五世曾於1910年為其添加從世界最大鑽石庫里南分割出來的「庫里南一號」，又名「非洲之星」，權杖象徵君主的世俗權力。