巴拉圭總統當選人　或8月就職前訪台

台灣總統蔡英文周五（5日）向巴拉圭總統當選人培尼亞（Santiago Pena）致電祝賀後，培尼亞發文稱，他將持續加強巴拉圭與台灣具歷史意義的關係。台外長吳釗燮周六（6日）表示，將嘗試邀請培尼亞訪台，8月就職之前就有可能來。

培尼亞在Twitter發文表示，感謝蔡英文的賀電，他們將持續強化巴拉圭與台灣之間具歷史意義的關係，並期待開展互惠合作計劃。巴拉圭是台灣在南美洲的唯一邦交國，即使當地農業部門施壓，希望讓黃豆和牛肉進入利潤豐厚的大陸市場，在大選獲43%得票率的培尼亞仍表明，會沿用現任總統貝尼特斯與台結盟的政策。

巴拉圭媒體周五報道，該國去年共向台灣出口3.88萬噸牛肉和內臟，國家質量和動物衞生局官員認為今年設定出口5萬噸到台灣的目標可以實現。出口報告顯示，巴拉圭肉類出口商今年首4個月向近50個國外授權市場出口的肉類總量為逾9.5萬噸，其中銷台逾1.1萬噸，佔出口總額11%。巴方指，近5年對台出口每年幾乎增加一倍，未來料可涵蓋更多，今年對台牛豬肉出口可望增10至15%。