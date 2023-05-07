秦剛與巴基斯坦外長會晤　推進中巴全方位合作

中國國務委員兼外長秦剛上周六（6日）在巴基斯坦伊斯蘭堡同巴基斯坦外長比拉瓦爾舉行第4次中巴外長戰略對話。秦剛指出，中方願同巴方一道落實好兩國領導人重要共識，保持高層交往勢頭，加強戰略溝通，推進中巴全方位合作，為兩國關係發展增添新動力，為地區和世界提供穩定性和正能量。

秦剛表示，中巴是全天候戰略合作夥伴，兩國關係歷經考驗，堅如磐石。中方高度讚賞巴方在涉及中國核心利益問題上給予的寶貴支持，將一如既往堅定支持巴捍衞國家獨立、主權和領土完整，堅定支持巴打擊恐怖主義，堅定支持巴維護團結穩定、實現發展繁榮、在國際地區事務中發揮更大作用。

雙方要推動中巴經濟走廊高質量發展，拓展產業、農業、礦產、科技、信息技術等領域合作，打造走廊新增長點，深化人文交流。中方將繼續盡己所能支持巴加快發展，維護金融穩定。中方願同巴方深化安保能力建設和安保體系合作，期待巴方繼續以最嚴密措施保護在巴中方人員、項目和機構安全。

比拉瓦爾表示，巴基斯坦視中國為永恒的朋友，鞏固巴中傳統友誼是巴各黨派和社會各界共識，深化巴中友好合作是巴對外政策的基石和中心。巴方感謝中方協助巴從蘇丹撤僑，為巴抗擊洪災提供大力幫助。巴方堅決反對任何遏制中國的企圖，堅信中國將繼續發展並取得成功，將永遠和中國站在一起。巴方將全力追捕涉華恐襲案疑犯，堅決打擊東伊運、俾路支解放軍等恐怖組織，確保中方在巴人員、項目和機構安全。