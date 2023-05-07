中國情侶命喪峇里　警排除盜竊行兇可能

中國一對年輕情侶日前於印尼峇里島一間酒店內慘死，其中女死者赤裸陳屍酒店房浴缸，頸部有傷痕；男死者則被發現躺在酒店走廊露台，渾身是血。印尼警方至今仍未公布情侶死因，但由於兩人的財物均未丟失，警方已排除第三者盜竊行兇的可能。當地媒體報道，法醫已於上周四（4 日）為女死者解剖驗屍，除在胃中發現大量液體，她的嘴和鼻也有液體流出，正對液體進行毒理學檢查。

法醫表示，22歲女死者身上沒有發現開放性傷口，但其額頭、手臂和下肢有擦傷，脖子上有呈線狀的瘀傷，生前可能曾遭人用繩等物件勒頸。至於25歲男死者遺體左右兩側均有開放性傷口，長約11、12厘米，應是被利器所傷。他的背部都有幾處傷口，左右手也有割傷及幾處擦傷。

根據監控畫面顯示，女死者是於4月30日晚單獨前往酒店登記入住。5月1日凌晨，男死者抵達酒店，凌晨0時50分左右，男死者曾離開房間一段時間再折返。酒店員工於凌晨1時17分左右送食物入房，隨後離開。清晨6時32分左右，男死者從房間爬出，渾身帶血，掙扎約20分鐘後倒在走廊上。內媒上周六（6日）報道，女死者家屬已飛抵峇里，將與當地有關部門對接。