美外洩密件：瓦格納向俄軍高層施壓　要求普京干預

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津近日警告，由於國防部的彈藥補給不足，將在周三（10日）撤出烏克蘭巴赫木特。《華盛頓郵報》上周五（5日）報道，外洩美國情報文件顯示，俄軍高層難以回應普里高津不斷施壓，後者更要求總統普京干預。

文件指資訊是來自「訊號情報報告」，意味它由截取或竊聽獲得。文件表示，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫於2月12日下令停止彈藥供應，並停止計畫中的軍事運輸航班，航班本來是把彈藥運往西南部頓河畔羅斯托夫的瓦格納總部。面對普里高津公開激烈指摘，國防部提議向瓦格納增加一倍彈藥供應，並於2月21日罕有公開回應斥普里高津言論不實，普里高津翌日或前後被傳召與普京及國防部長紹伊古會面。

文件又指，普里高津在會議前曾聲稱於2月中旬向普京提出，由瓦格納協助訓練動員士兵，並從本國監獄及阿富汗吸納新血補充損失，惟普京指示普里高津與國防部共同解決問題。文件引用截獲的俄羅斯聯邦安全局訊息，指普京實際上站在國防部一邊。文件表明，俄羅斯國防部官員計劃透過對等的盟友代理人詆毀普里高津，以反擊他的公開指控。惟基於政府未禁止普里高津公開發表言論，故最終無法確定如何能夠成功地與對方打一場資訊戰。

洩漏文件又指出，俄軍官員不能斷言瓦格納是否收到彈藥，因為彈藥是透過巴赫木特的工作組分發，代表普里高津指控可能有理。