星宇航空客機東京延誤　乘客被趕落機打地鋪過夜

台灣星宇航空一架原定上周六下午從日本東京飛往台北的客機，無法如期起飛，旅客在飛機上一直等到凌晨，等待時間超過7個小時，最終被要求全部下機，領取睡袋在航廈打地鋪過夜。台灣交通部民用航空局周日（7日）發聲明指，會立即請星宇航空說明相關情況，並要求立即檢討和改善旅客的權益和處置狀況。

涉事航班編號JX 803，由空中巴士A350型客機執飛，原定日本時間上周六下午4時10起飛，台媒指有302位乘客受影響。星宇航空解釋，由於客機抵達東京成田機場後指示燈顯示異常，公司依規定檢查客機，並於同日傍晚6時13分完成。後來因機組人員超時問題，緊急從台北安排2名機師乘飛機趕往東京執飛該航班。星宇航空對事件深感抱歉，將全力協助旅客後續行程事宜。

當日一架從台北飛往東京星宇航空編號JX 800客機，因受強風影響兩度無法降落成田機場，途中轉往名古屋加油，之後第三度嘗試在成田機場降落時仍受惡劣天氣影響，最終於晚上7時53分順利降落。JX803航班乘客則指，在機上苦苦等候多時都沒起飛，懷疑是因為JX800延誤，導致原要搭乘該班機回台的旅客要改併入JX803班機，但登機證都要花時間重新處理，JX803乘客只能在機上空等，沒想到之後又被告知飛行人員超時，要換下一組人，需繼續等待下一批機組人員。不少旅客久等不耐，情緒失控大罵機組人員沒提供水及餐食。