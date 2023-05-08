【東方日報世界視線】歐盟策略謀自主　抗美親中是起步

近日引發法、德、意、西等西歐國家廣泛爭論的，是法國總統馬克龍訪問中國之後，揚言歐洲不會當附庸，不會在台海戰爭參與支持中、美任何一方，歐洲應該支持「戰略上的獨立自主」。面對俄烏戰爭歐洲早已置身其中支持北約，這議題令歐洲尷尬、蒙羞及反映歷史認識淺薄幼稚。

歐洲是否已成為美國的附庸？追溯歷史，歐洲走向歐盟最初就是要成為世界在美、蘇之外的第三極。早在小布殊計劃第二次入侵伊拉克，時任法國總統希拉克及德國總理施羅德就拒絕派兵，使入侵成為盎格魯撒克遜國家的侵略。可惜如今歐盟因為追隨美國霸權主義帶領下向東擴張，捲入一次俄烏代理人戰爭，又失去了戰略的獨立主導。

問題的癥結在甚麼地方？經濟學家、希臘前財政部長瓦魯法基斯（Yanis Varoufakis）就指出，歐洲最無法抗衡的是美元霸權。美國仍然是歐洲重要的出口市場，就如德國的汽車及食品工業家、法國精品及酒商、意大利的名牌服飾業，就甘心大力支持出口美國換取美元，然後把這些收益放在美、英地產及金融股票市場，完全沒有考慮過為歐洲金融市場及投資發展付出更大努力。

歐洲另一個重大的弱點也是優點，就是歐洲中央銀行沒有如美國央行的權力可以印鈔，因為歐元既沒有歐盟共同支持歐元的機制，也沒美元的國際信譽及流通量。結果歐元的優點是它不會被濫發，但美國加息及國會同時提高債務上限，使歐盟要面對資金外流及經濟衰退，還有貿易順差所換來的美元貶值等問題。

歐盟要達到真正的戰略獨立自主，還要有自己的軍隊，不被美國政府主導的北約控制。但是歐盟要建立歐洲軍隊，首先要解決出資的問題，歐盟要透過甚麼機制可以支持軍隊的巨大開支，各成員國又要如何攤分軍費的責任，最後當然還要解決指揮權及動用軍隊的守則問題。

其實馬克龍對台海的中立宣言，就正正反映法國政府是刻意向歐盟成員國指出，歐盟要避免被美國政府牽引至台海危機的另一個代理人戰爭中。其目的也很明顯，因為中國對歐洲經濟愈來愈重要，與中國保持經濟上和平合作發展，對歐洲極有利。親中和中是歐盟策略自主的重要起步。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻