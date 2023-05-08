民調：拜登年紀大　支持率不及特朗普

距離美國2024年總統選舉尚餘年半時間，80歲高齡總統拜登或會再次迎戰前總統特朗普，重演2020年對決一幕。美國《華盛頓郵報》周日（7日）公布最新民調顯示，拜登目前支持度跌至新低水平，若與特朗普對決亦只得38%支持度，較對手低近7個百分點，需依靠中間選民保住總統寶座。

是次民調由《華郵》及美國廣播公司聯手，於上月28日至上周三（3日）抽樣訪問全美1,006名成年人。最新結果顯示，拜登目前支持度跌至36%，較2月下跌6個百分點，同時不支持率則達到56%。約63%受訪者認為，拜登並不具備有效擔任總統所需精神銳度，較2020年及2022年民調分別上升近20及9個百分點。此外，超過六成受訪者亦憂慮拜登身體健康狀況不夠好。

當被問及會否投票予拜登或特朗普時，近32%受訪者稱一定會支持拜登，另有6%受訪者指自己有可選擇拜登。相反，約36%受訪者稱一定投票支持特朗普，另有9%受訪者承認自己可能選擇該名前總統；18%受訪者沒有表態。換言之，拜登在此場對決中僅手握大約38%支持度，不及特朗普的45%支持度。