美媒：華憂西方線上探查　收緊海外訪問數據庫

美媒《華爾街日報》周日（7日）引述消息人士稱，美國智庫早前發布連串關於中國在敏感領域做法的報告，引起了北京的注意。中方隨即收緊西方對中國數據庫的訪問，並擴大反間諜法的範圍等。中國網信辦暫未就報道置評。

報道指，引起中方警覺的報告，包括美國喬治敦大學安全與新興技術中心及新美國安全中心。當中部分報告使用了開源數據，並重點提及中國政府認為敏感的領域，例如「軍民融合」。另一份引起北京關注、題為《晶片扭曲》的簡報，內容聚焦中國軍方如何獲取由美國公司設計的、在台灣和南韓製造的先進制程晶片。

由於中方決策過程不透明，加上缺少與中國企業及有關部門直接接觸的渠道，不少西方智庫和研究機構會透過互聯網來查探有關訊息。在中美競爭日趨激烈背景下，加上西方公布上漲報告，令中國官員擔心西方國家和機構開展的線上探查，並且對數據安全愈發關注，並開始了一系列行動。

據悉，中國網信辦今年3月通知了多間中國數據提供商，要求限制海外訪問數據庫，這些數據庫涉及企業註冊信息、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑑等。較早前，中國知網已通知了外國大學和其他研究機構，稱它們對知網數據庫的訪問從4月1日將受限。