馬哈蒂爾籲美國　勿在台灣問題上挑釁中國

馬來西亞前總理馬哈蒂爾本月初接受內地官媒訪問，於周一（8日）刊出。他表示，美國不應在台灣問題上挑釁中國，美國把精力和資源用在對抗與備戰上，對中美兩國和世界都沒好處。他又稱讚中國在烏克蘭危機上的立場，指其成功扮演「和平締造者」的角色。

馬哈蒂爾認為，美國在尋求挑釁，包括去年美國眾議院議長佩洛西訪台，同時加劇兩岸關係緊張，在緊張局勢下總會有對戰爭的準備。他指出，北京將提升自己的軍事能力，台方也在做相同事情，要從美國購買武器，意味美國是台海緊張局勢的獲益者。他希望中美都認識到，對抗和戰爭對兩國沒好處，應學會共存，若關係緊張，就沒法把精力真正花在促進國家發展上。

馬哈蒂爾同意，中美兩國的意識形態差異決定了兩國矛盾難以化解，如美國不試圖在其他國家推動「民主」，世界會和平很多。他又指，中國正試圖推動烏克蘭和俄羅斯通過和談來解決問題，美國和北約不想看到中國扮演這個角色，但事實是戰爭無法解決任何問題，戰鬥和殺戮如繼續，俄烏都不會取得真正意義上的勝利；若「東方集團」和「西方集團」對抗加劇，恐升級為一場世界級的大戰。