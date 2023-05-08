華官媒反擊韓使館抗議　不接受干涉報道

內地官媒上月就南韓總統尹錫悅訪美發表數篇報道與評論，南韓駐華大使館就內容向相關媒體發抗議函。內地官媒周日（7日）發聲明稱反對抗議函中的觀點及指摘，批評有關言論粗暴干涉別國媒體獨立報道，不應出自一個國家的外交機構。

內地官媒聲明指，中韓雖然在一些事情上有分歧，但問題在於如何化解或管控分歧，而不是讓它們鬧大。內地官媒上月23日及28日發表有關社評，表達對於當下中韓關係以及具體到尹錫悅爭議性涉華言論的立場。有見韓方涉華言論失當，不但引起南韓國內擔憂，同時引起中國社會強烈的反感和警惕，助長兩國民間對彼此負面認知。

聲明又指，考慮到當前東北亞局勢複雜且緊張，韓方的表現讓人很難有信心，在現任南韓政府上台後，一味迎合美日等國破壞地區穩定的做法，在涉台問題等上多次發表錯誤言論，粗暴干涉中國內政，現在又把火力瞄準了中國媒體。聲明警告倘若激化矛盾，將成為南韓不可承受之重，希望南韓外交能自重。

另有中國專家曾表示，若南韓和日本不糾正在台灣問題上的錯誤立場，韓中日領導會議將很難重啟。中國外交部發言人汪文斌周一（8日）回應稱，中日韓理應共同努力，維護雙邊關係政治基礎，致力於三方合作穩定、健康、可持續發展。