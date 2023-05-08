基辛格：中國或助促俄烏年底前和談

美國前國務卿基辛格周日（7日）指俄烏戰爭將迎來轉捩點，預料在中國斡旋下雙方或今年底前完成談判；又形容全球因兩岸問題正在處於非常危險時期。

基辛格在訪談表示，俄羅斯及烏克蘭在戰爭發生最初幾個月展開數輪和平談判，但隨後雙方似乎不願重返談判桌。他指中國介入談判後，俄烏和談有望今年底迎來關鍵階段，包括談判過程甚至是實質性的談判。被問及中國試圖以軍事行動改變台灣現狀，基辛格稱這可能演變為中美兩個高科技國家間的全面戰爭，需要緊急關注。

與此同時，美國《華爾街日報》周日報道，部分美國及歐盟官員相信，烏克蘭正在準備的春季反攻行動，可能為與俄羅斯今年底的談判鋪路，又認為中國可以協助迫使俄方談判。美國內部對是否談判持有不同看法，白宮國家安全委員會主要官員支持談判，但國務院及中央情報局抱有懷疑的態度，主張先觀察烏克蘭反攻的成效。

報道引述知情的法國及德國高級官員指，預料白宮在烏克蘭反攻取得期望的成果後，為談判提供便利。惟歐洲內部未就談判達成共識，波蘭、波羅的海三國與其他小國、英國部分官員認為，烏克蘭應該獲得在戰場取得進展所需的時間。報道提到推動談判的一個主要原因，是西方工業產能無法同時滿足自身兼烏克蘭的彈藥需求。