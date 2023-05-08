衞國戰爭勝利日前夕　俄烏互相發動無人機攻勢

周二（9日）是俄羅斯衞國戰爭勝利日78周年，雖然克里姆林宮早前聲稱遭烏克蘭無人機攻擊，但首都莫斯科一如以往舉行閱兵紀念二次大戰納粹德國戰敗投降。俄烏在過去周末互相發動大規模無人機攻勢，雙方宣稱擊落來襲空中目標。

俄羅斯國防部周日（7日）表示，防空部隊過去24小時在黑海上空攔截及摧毀22架烏克蘭無人機，所有來襲無人機均被電子作戰系統壓制及被導彈系統摧毀；同時還有10架烏克蘭無人機在頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、哈爾科夫州、扎波羅熱州被擊落。戰爭去年2月24日爆發以來，俄方已經摧毀超過4,000架烏克蘭無人機。

與此同時，烏克蘭國防部周一（8日）公布，俄羅斯過去24小時攻擊基輔州、蘇梅州、切爾尼戈夫州、哈爾科夫州、赫爾松州、扎波羅熱州、敖德薩州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、盧甘斯克州、頓涅茨克州，使用迫擊炮、坦克、火炮、多管發射火箭系統、防空導彈、無人機、戰略及戰術飛機攻擊127個聚居地，造成3人死亡及28人受傷。

烏克蘭武裝部隊總參謀部聲稱，俄羅斯周一凌晨出動至少35架見證者136型及131型無人機施襲，但全數被烏軍防空部隊擊落；首都基輔軍事管理局表示，其中至少30架無人機在基輔上空被擊落，但從天而降的殘骸波及地面人員、建築物、汽車，至少5人受傷及28輛汽車損毀，基輔國際機場跑道、柴油缸、高壓燃油管道也受損。

俄羅斯從克里米亞半島出動圖23M3長程轟炸機，向敖德薩州發射8枚Kh22巡航導彈，烏克蘭空軍稱部分導彈因自毀及老舊而未擊中目標，敖德薩州一間食物公司倉庫及休閒區被擊中但無傷亡。俄方合共向哈爾科夫州、赫爾松州、尼古拉耶夫州、敖德薩州發射16枚導彈，對烏方軍事據點及民間基建發動61次空襲及52次火箭攻擊。

俄羅斯指控烏克蘭上周三（3日）對克里姆林宮發動無人機攻擊，企圖暗殺總統普京但行動失敗告終。克里姆林宮其後宣布原定計劃不變，如期今天在紅場舉行衞國戰爭勝利日閱兵，同時強調普京沒有受暗殺事件影響，將照常現身觀看閱兵。此外，參與閱兵的軍事裝備昨天在莫斯科參與最後一次彩排，外界關注俄方會否展示新型武器。

不過，紅場罕有地在閱兵前兩周已經停止對外開放，俄羅斯傳媒指全國至少有21個城市取消當地的衞國戰爭勝利日閱兵，除了鄰近烏克蘭的邊境城市外，一些遠離前線的城市亦不舉行閱兵，例如西伯利亞城市秋明；西北部城市普斯科夫以士氣及道德為由取消慶祝活動，理由是發放的煙花令因在戰爭受傷而入院治療的士兵受驚。