【東方日報世界視線】西方敗退非洲　俄羅斯成贏家

蘇丹的動亂表面上是在多場政變後兩派軍人在爭奪政權，背後卻有大國博弈。現政府的武裝部隊聘用俄羅斯私營公司瓦格納集團，後者的工作不單止軍事訓練與安全保衞，更涉及經濟、政治的參與，一如該集團在西非、中非所做的。爭戰的起始是地方武裝作反，與前任總統有關連，也大有美國及西方支持的迹象。

或許是因蘇丹政變後正急需穩定，瓦格納集團鞏固了現政權。為免俄羅斯勢力在非洲擴張，西方便要支持敵對勢力作反，情況相近於埃塞俄比亞，因政治穩定，經濟發展與中國關係密切，便有北部地方分裂主義發動內戰。二者都是破壞中、俄支持下非洲久經戰亂國家的穩定發展。

俄羅斯政府支持的瓦格納集團在中非、西非發展迅速。首先是2017年在中非共和國的軍事培訓，並迅即成為該國重要的武裝，支持政權鎮壓地方動亂，穩定政治與經濟成績顯著。其後便是蘇丹、馬里。今年2月俄羅斯外長拉夫羅夫的非洲之行，提出把俄羅斯對非洲國家的反恐怖主義援助，擴展至幾內亞比紹、布基納法索、乍得等非洲薩赫勒地區（撒哈拉沙漠以南地帶）國家。

與此同時，馬里、布基納法索與前宗主國法國決裂，驅趕法國駐軍，與俄羅斯建立戰略軍事聯盟，進口俄羅斯軍備武器，僱用俄羅斯軍事顧問與瓦格納集團。而在此之前，去年3月就俄羅斯進攻烏克蘭，聯合國的譴責決議有不少非洲國家沒有投票或投棄權票，包括親美的摩洛哥與塞內加爾。不少國家在發言中維護俄羅斯，指斥西方殖民主義的歷史。俄羅斯在非洲的政治影響正在加強。

西方的失敗，不僅在於歷史上的殖民主義，更在於忽視非洲的需要，不支持協助當地的經濟發展。各國苦於戰亂，沒法解困，俄羅斯提供軍事援助，打擊動亂，穩定政權，也即穩定政治，讓經濟可以發展。即使政權屬軍事專政，經濟改善也得到民眾的擁戴。當地政府與俄羅斯合作便成為發展的關鍵因素，中非共和國與馬里的成功例子成為典範。薩赫勒地區一眾國家竟成為俄羅斯的政治夥伴，一起內求發展、外抗美國，不讓新冷戰進入非洲。

俄羅斯的軍政力量，加上中國的經濟力量，兩國若認真協作，進行戰略部署，大可驅趕西方勢力，使非洲未來的人口紅利有助發展與建設，改黑暗大陸為世界工廠。

研究所所長 陳文鴻