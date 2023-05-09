被指涉威脅議員家人　加國驅逐駐多倫多中國外交官

立場反華並批評中國人權狀況的加拿大在野保守黨議員莊文浩，早前聲稱在香港的家人受威脅，同時指摘總理杜魯多政府不作為。加拿大政府周一（8日）宣布驅逐中國駐多倫多總領館的外交官趙巍。

加拿大情報部門一份2021年有關中國在加影響力的報告指，加拿大在野保守黨議員莊文浩及其家人懷疑受威脅。加拿大外長喬美蘭在周一的聲明指，加拿大已決定將趙巍列作不受歡迎人物，又指有關決定是經小心考慮多個因素而作出。她指自己立場清晰，不會容忍任何外國干預內部事務，並已警告所有在加拿大的外交官，如果他們參與這種行為，將會被驅逐。

中國駐加拿大使館日前通報，中國駐加大使叢培武上周四（4日）會見加拿大外交部負責人時，就加方所謂中國干涉加內政的謊言，威脅可能驅逐領事人員闡明嚴正立場，提出強烈抗議；若加方執意挑釁，中方將堅決奉陪到底。

中國外交部發言人毛寧日前表示，加拿大無端污衊抹黑中國駐加拿大使領館正常履職，中方強烈不滿及堅決反對，外交部美大司負責人向加拿大駐華大使提出嚴正交涉。她強調中國駐加拿大外交領事人員恪守有關國際公約，依法履職，中方將採取必要措施堅決維護自身利益。