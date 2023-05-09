紅場閲兵儀式　普京：烏克蘭淪西方意識形態人質

俄羅斯首都莫斯科紅場周二（9日）舉行閲兵儀式，紀念衞國戰爭勝利78周年。總統普京發表演說，他指摘西方國家挑起爭端，播下恐俄症和激進的民族主義，認為西方已忘記是誰打敗納粹德國，而烏克蘭人民已成為西方意識形態的人質，並淪為殘忍計劃的籌碼。

普京聲言，有人向俄羅斯發動一場「真正的戰爭」，俄方是被迫迎戰以捍衞主權，揚言將會勝出。他說，俄方希望看到和平的未來，指控是西方挑起血腥衝突，目的是要看到俄羅斯衰落。他指對於俄羅斯來說，無論是在西方還是在東方，都沒有敵對的民族；任何優越意識形態都是令人厭惡的、犯罪的和致命的，但西方精英仍在談論他們的例外論。

普京又說，烏克蘭人民已成為西方主導犯罪政權的人質和棋子，並對參與特別軍事行動的俄軍士兵感到自豪，呼籲全國團結支持國家英雄，強調他們為俄羅斯榮譽而戰，「為了我們英勇的軍隊，為了勝利，烏拉！」普京結束講話後，響起俄羅斯國歌和禮炮。

閱兵儀式有逾1萬名軍人參與，展示約125件武器，包括RS24亞爾斯洲際彈道導彈、T-34-85中型坦克和防空系統等。白羅斯、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、亞美尼亞和哈薩克斯坦領導人均有出席。