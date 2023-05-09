華兩軍艦駛近台日　繞航琉球群島一圈

日本防衞省統合幕僚監部周二（9日）通報中國海軍動向，兩艘解放軍艦艇過去一周以逆時針方式圍繞琉球群島航行一圈；另一艘電子偵察艦穿過北海道及本州抵達日本太平洋沿岸海域後航向西南方，形同繞航北海道以外日本列島一圈。

日本防衞省統合幕僚監部表示，中國052D型驅逐艦包頭號與054A型護衞艦徐州號組成編隊，上周三（3日）位於釣魚島西北方約80公里的東海海域並航向西南方，之後過航沖繩縣與那國島及台灣之間的海域南下，抵達琉球群島南端的海域。它們周一（8日）再度被日本海上自衞隊發現，當時位處琉球群島北端的大隅海峽，並航向西方從菲律賓海駛入東海。這意味包頭號及徐州號完成繞航位於台灣與九州之間的琉球群島一圈。

另一方面，中國815A型電子偵察艦開陽星號上周五（5日）取道分隔北海道及本州的津輕海峽，由日本海駛往日本太平洋沿岸海域。日本防衞省統合幕僚監部表示，該艦周一駛至東京都伊豆群島須美壽島東南方約60公里海域並航向西南方，之後穿過伊豆群島鳥島與須美壽島之間的海域航向西南方。開陽星號上月29日取道對馬海峽由東海進入日本海，這意味它即將完成繞航日本列島四大島中的本州、四國、九州一圈。