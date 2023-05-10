秦剛談歐德對華合作　指中國對外輸出的是機遇

中國國務委員兼外長秦剛周二（9日）在德國柏林跟德國外長貝爾伯克共同會見記者。針對記者問及德方、歐方提出對華合作「去風險」，秦剛表示，談論「去風險」，中國不輸出自己的制度，堅持走和平發展道路。他指中國對外輸出的是機遇不是危機，是合作不是對抗，是穩定不是動盪，是保險不是風險。

秦剛指，中國改革開放四十多年來，中德、中歐經貿投資合作取得了豐碩成果，中德歐三方都獲得巨大的利益。事實證明，中歐是共同發展的兩大市場，是合作共贏的兩大夥伴。中國正在致力於實現高質量發展，將繼續擴大高水平對外開放，繼續歡迎德國和歐洲企業到中國開拓市場，將為各國企業營造市場化、法治化、國際化的投資環境。

秦剛稱中方對德方、歐方不搞對華脫鉤的表態表示讚賞，但也對歐方聲稱的「去風險」表示關切。如果以「去風險」之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。中德、中歐雙方都應該遵守國際貿易規則和契約精神，保持相互開放，不要把正常的經貿投資合作政治化，不要人為干預市場行為。

針對記者問及歐盟可能因對俄合作而制裁中國企業，秦剛表示，中方不向烏克蘭危機相關方出售武器，中俄企業開展正常交往合作，不應受到影響。他指中方堅決反對依據自身法律，對別國搞長臂管轄和單邊制裁，將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。