失去至親陷抑鬱暴食　老翁捱過陰霾成模特兒

印度媒體近日報道，哈里亞納邦古爾岡縣一名男子，多年前因失去至親而患上抑鬱症及飲食失調，陷入絕望無法自拔。眼見姊姊因照顧自己而感到痛苦，他決定改變自己的生活，由原本暴飲暴食和過度依賴藥物，成功停藥減重，最終重獲新生。目前老翁已成為一名模特兒，社交網更有逾30萬名粉絲。

現年64歲的莫漢（Dinesh Mohan）曾是一名英語教授，但2004年失去至親，令他辭去工作，至此一蹶不振，消極生活。莫漢最終被診斷患上抑鬱症並開始服藥，然而病情每況愈下，他甚至通過暴飲暴食減壓，體重增至超過125公斤。他說︰「我無法對抗抑鬱，我所能做的就是哭泣，尋求憐憫和同情。」為了盡快變好，莫漢服用更大劑量的精神藥物，卻因此失去雙腿的運動控制能力，臥床不起將近1年半。

眼見姊姊及姊夫因自己而受苦，莫漢2012年決定重新振作，停藥並開始訓練走路及健身。經過幾個月的努力，莫漢減掉50多公斤體重恢復體形。2016年，55歲的他獲邀做模特兒，受寵若驚的他大膽應約，最終一炮而紅。他稱︰「我從沒想過我會成為一名模特兒，但生活總是對我有不同的計劃，不要過分擔憂，順其自然就好。」