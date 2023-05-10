布林肯第三度呼籲　邀台出席世衞大會

第76屆世界衞生大會（WHA）本月21日至30日將在瑞士日內瓦舉行，美國國務卿布林肯周二（9日）發聲明稱，美國強烈鼓勵世界衞生組織邀請台灣以觀察員身份出席今年大會，讓台灣得以在討論中提供專業知識。中國大陸外交部發言人汪文斌周三（10日）強調，台灣參與國際組織，包括世衞組織活動，必須按照一個中國原則來處理。他敦促美方停止借世衞大會炒作台灣問題。

這是布林肯自2021年1月上任以來，第三度發表公開聲明支持台灣重返世衞大會。布林肯表示，邀請台灣以觀察員身份參與大會，能體現世衞致力以包容性、「全民均健」方式建立國際衞生合作的精神。他指出，台灣在公衞專業知識、民主治理及尖端技術的能力，可為大會討論帶來極大價值。他強調將台灣排除在大會之外既不合理，也會破壞世界所需的包容性全球公衞合作及安全。他承諾，美國會持續支持台灣以觀察員身份重返世衞大會，並在聯合國體系及國際場合以有意義方式充分參與。自2017年起，台灣已連續6年未獲邀參與該大會，至今尚未收到今屆大會的邀請函。

在北京，汪文斌周三在記者會回答記者提問時表示，美方有關說法是混淆視聽，實質是對「台獨」分裂勢力的縱容支持，陸方堅決反對有關聲明。他強調，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀，必將以失敗告終。

另外，大陸2023年對台工作會議周二至周三（9日至10日）在北京召開，會上強調必須完整、準確、全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，並要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。會上又提出，要逐步恢復擴大兩岸交流，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅決捍衞國家主權和領土完整。