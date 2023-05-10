韓裔美國女創品牌　冀推廣馬格利米酒

美國紐約一名韓裔女子因在成長過程中對酒類的起源和歷史產生濃厚的興趣，加上自小了解南韓的不同飲品，透過在美國創立飲品品牌，希望將獨具南韓特色的馬格利米酒（又稱農酒）推向世界。她在周二（9日）發表的專訪中稱，人們對於馬格利米酒等韓式酒類飲品有很多不正確的看法，隨着南韓文化在世界變得更加流行，希望讓大家知道真正的馬格利米酒。

卡羅爾‧朴（Carol Pak）在紐約法拉盛長大，受亞裔社區影響，她對不同南韓飲品十分了解，其中尤其對馬格利米酒有深刻的印象。為實現創業目標，她返回南韓，參觀了多間馬格利米酒工廠，不斷比較各種品牌的不同，終於發現一種對大眾易於接受的馬格利米酒口味，於是她回到美國，推出了自己品牌的馬格利米酒，獲得大批非南韓顧客喜愛。

卡羅爾‧朴承認，由於美國人對馬格利米酒認知甚少，自己創業初期非常艱難，一度難以說服投資者。她認為是成長地紐約對其成功起到關鍵作用，除了當地有很多樂於嘗試新產品的南韓高級餐廳外，也因為紐約文化開放，始終處於飲食文化的最前沿。她形容紐約人更加好奇、更加全球化、思想更加開放，因此總是願意嘗試新產品。