新理據促美援戰機　烏稱保護糧食出口

《黑海穀物倡議》是俄烏戰爭產物，保障糧食出口大國烏克蘭的穀物順利運出境外。俄羅斯要求消除對其穀物及化肥的出口障礙，否則拒絕延長該項本月18日屆滿的協議。美國傳媒周二（9日）報道，烏克蘭近日以全球糧食安全為由，作為爭取美方提供夢寐以求的F16戰機新理據，為海陸糧食運輸隊伍提供空中掩護。

烏克蘭總統澤連斯基上周五（5日）在首都基輔接見一批美國國會議員，分別是眾議員威爾遜（Joe Wilson）、科恩（Steve Cohen）、斯帕茲（Victoria Spartz）。威爾遜及科恩事後向美國傳媒透露，澤連斯基就《黑海穀物倡議》的最新情況表示，烏克蘭飛行員可以利用美製F16戰機確保穀物船運安全，保護提供給非洲、歐洲以至全球其他地方人民的穀物收成，希望從美國或美方其中一個北約盟友接收F16戰機。

值得留意的是，烏克蘭外交部長庫萊巴上周四（4日）在社交網發文，亦以全球糧食安全作為獲得F16戰機的理據。他寫道：「只要擁有一個裝備精良的F16戰機中隊，烏克蘭能夠阻止俄羅斯軍艦及飛機靠近黑海穀物走廊，從而確保穀物船運航線的流通不受干擾。」威爾遜及科恩表示計劃敦促拜登政府，協助烏克蘭獲得其一直尋求的援助，除了F16戰機外，還有是射程300公里的短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統。