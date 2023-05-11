美抽調駐歐神盾艦　兵援中東劍指伊朗

美國近期加強向中東地區派遣兵力，美國國防部周二（9日）發放的照片顯示，一艘原本駐守歐洲並負責彈道導彈防禦的神盾驅逐艦，上周四（4日）取道埃及蘇彝士運河前往第5艦隊的中東轄區部署，聲稱協助確保區內海上安全及穩定。

美國海軍神盾驅逐艦阿利‧伯克號原本派駐西班牙，與姊妹艦羅斯福號、巴爾克利號、保羅‧伊格內修斯號組成前沿部署海軍部隊—歐洲（FDNF-E），與美國在歐洲部署的兩套陸基神盾彈道導彈防禦系統合作，應對攻擊歐洲大陸的彈道導彈。該艦如今由地中海經蘇彝士運河抵達紅海，在中東地區執行任務，反映美方應對區內局勢的兵力需求很大，有必要從歐洲轄區的第6艦隊抽調兵力。

美國國防部周三（10日）發布周一（8日） 拍攝的照片，神盾驅逐艦保羅‧漢密爾頓號穿越連接波斯灣及印度洋的霍爾木茲海峽，船員在甲板手持機關槍，應對可能前來騷擾的伊朗艦艇。值得留意的是，配備最多154枚戰斧巡航導彈的核潛艇佛羅里達號，今年4月7日亦從地中海駛往紅海，由歐洲轉移部署中東。

為了應對伊朗的威脅，美國早前從本土調派一個A10攻擊機中隊到阿聯酋提供密接空中支援能力，它們升級後每架可以攜帶16枚各重250磅的GBU39小直徑炸彈，也可以執行霍爾木茲海峽巡邏行動，從空中應對伊朗對海上安全的威脅。