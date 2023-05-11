以軍炸加薩巴人增至21死　巴武裝分子270枚火箭彈還擊

因在囚巴勒斯坦回教武裝組織高級領袖阿德南（Khader Adnan）絕食而死所引發的以巴新一輪衝突持續，以色列軍方周三（9日）再針對巴勒斯坦回教武裝組織空襲加薩地帶，造成至少6人死亡，連同之前一天有15名巴勒斯坦人喪生，以色列兩天的空襲至少已造成21名巴勒斯坦人死亡，當中包括該武裝組織的3名指揮官。

以色列軍方稱，周三的空襲是針對回教武裝組織的作戰和基礎設施，戰機和直升機瞄準轟炸加薩40多個火箭彈和迫擊砲彈發射器；而巴人武裝分子從加薩地帶發射火箭彈，對以色列的空襲還以顏色。以軍表示，武裝分子至少向以色列發射了270枚火箭彈，當中有62枚被以色列導彈防禦系統攔截，3枚落在人口稠密地區，另有65枚火箭彈落到加薩地帶，以色列有兩人在跑往防空洞時受傷；以軍又稱，武裝分子準備發射火箭彈時，以方有使用無人機監視。哈馬斯則在周三發聲明，強烈暗示是他們向以色列發射火箭彈。

周三較早時，埃及一家國營電視台曾宣布，在埃及頻繁斡旋下促成以巴停火，但稍後雙方卻又再交火，斡旋努力落空。