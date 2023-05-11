【東方日報世界視線】中國應帶領世界　以反殖代替冷戰

美國夥同西方以所謂「普世價值」的民主、人權、自由來攻擊中國的體制，藉此妖魔化中國。但實際上，認真檢視美國以至西方的近代歷史，這些宣揚的普世價值從未落實，且實際是以反面的形式表現在它們與其他國家的關係。中國要反駁，不是強調中國發展的實際情況、實際成就，而應把美國與西方醜陋而又真實的歷史揚之於世。

現時外交部針對美國與西方的雙重標準，只集中於二次大戰以來的事件，雖然可對證出美國的違法劣行，卻不足以把美國與西方今天經濟發達的根源挖掘出來，公諸於世，以否定它們的資本主義和背後的殖民主義，也顯示出美國在二次大戰後諸多反民主、反人權、反自由的行動，有其體制與意識形態的根源。

俄羅斯正把西方殖民主義、新舊法西斯主義的歷史編輯成紀錄片，向世界宣揚。俄羅斯的外交處處針對西方的殖民主義，其反西方殖民主義的言行頗受非洲各個歐洲前殖民地國家歡迎，在美洲也有熱烈的反響。或許俄羅斯此舉是為了外交戰、輿論戰，卻都是歷史的真實，是歐美各國的最大歷史原罪和當前霸權的根源，歐美各國是無可否認，卻不願面對和更正，這便成為它們的政治弱點。

中國作為帝國主義、殖民主義的最大受害者，比俄羅斯更有資格以此批評美國及西方各國，揭露批評歐美在華的殖民主義罪行，是教育國民與教育世界，以及釐定中國革命，從辛亥革命以來的反殖民主義本質，把中國在1949年以來的發展、中國發展道路的確定，都與中國被歐美殖民主義欺壓侵害的歷史連結起來，不忘初心，也即不忘千萬國人在歐美殖民主義壓迫下的犧牲。中國不容許歷史重演，必以反殖民主義作為國家的主要使命。而殖民主義是全球性，中國反殖民主義便也是全球性，不可能關着門來反殖民主義。

因而，中國的外交絕對應支援各國反殖民主義的鬥爭；也因而，中國不僅要維護二次大戰戰勝國建立的國際秩序，更應翻殖民主義的舊帳。例如，中國不僅支持琉球復國，也應支持夏威夷，支持阿根廷從英國收復福克蘭群島（阿根廷稱馬維納斯群島）等等，中國便應與亞洲、非洲、美洲眾多受歐美殖民主義迫害的國家與民族站在同一陣線，一起打破新冷戰美國製造的壁壘。

研究所所長 陳文鴻