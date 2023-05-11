眾議員桑托斯涉偽造履歷等遭控13罪　稱遭政治迫害

陷入偽造履歷等醜聞的美國紐約州共和黨籍國會眾議員桑托斯（George Santos）周三（10日）被捕，被控欺詐、洗錢及盜用公款等13項罪名，他不認罪，又揚言對他的指控是政治迫害，且拒絕辭去議員職務。

現年34歲的桑托斯一共被控7項電匯欺詐、3項洗錢、1項盜用公款及2項向眾議院作出重大虛假陳述罪名，如罪名成立可判囚20年。他在提堂時不認罪，回答法官提問時表示有與律師討論過控罪並知道自己的相關權利，他獲准以50萬美元（約390萬港元）保釋，並限制僅可在紐約和首都華盛頓之間往來。桑托斯離開法庭後表示要與「獵巫（即政治迫害）」鬥爭，並洗清自己的名譽。

桑托斯在去年11月中期選舉中當選國會眾議員，在過去半年陷入偽造履歷、涉嫌違反競選資金法及詐騙等醜聞，他曾坦承謊稱擁有猶太血統、具有華爾街背景、大學學位和明星排球運動員等履歷，財務狀況也被揭出問題。不過，桑托斯拒絕辭職，最近還宣布將競選連任。他說，有關自己人生故事的謊言，包括宣稱他曾在幾家全球金融公司任職，以及擁有大量房地產投資組合，只是想美化他的履歷，並無惡意。

雖然，媒體與公眾有施壓要求他辭職，也有來自紐約共和黨人的聲音要求他辭職。在桑托斯被捕後，共和黨領袖在周三早上曾表示，會等待桑托斯的案件終結，不會迫他辭職。但共和黨籍的國會眾議院議長麥卡錫同日傍晚稱，不會支持桑托斯競選連任，又指如果眾議院道德委員會認定桑托斯違法，他將要求桑托斯辭職。