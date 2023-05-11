特朗普赴競選活動　無明言支持烏克蘭

距離美國2024年總統選舉尚餘年半時間，美國前總統、共和黨總統參選人特朗普周三（10日）出席一場由美媒舉辦市民大會時表明，他支持女性在亂倫及生命受到威脅等情況下獲容許墮胎，又指自己一旦重新上台將恢復嚴厲應對非法移民執法政策。在俄烏戰爭問題上，他沒有提及自己會支持烏克蘭，僅稱希望所有人停止因戰爭死去。

76歲的特朗普當天現身時，獲在場大部分人士鼓掌，期間談及女性墮胎權、非法移民、國家債務上限、俄烏戰爭及性侵女作家卡羅爾等議題。他在女性墮胎權問題立場較為含糊，形容聯邦最高法院去年推翻確立女性墮胎權受憲法保護的1973年「羅訴韋德案」是場偉大勝利，卻同時支持女方在特別情況下獲容許墮胎。

針對美國非法移民問題近日轉趨嚴重，特朗普揚言上任後恢復嚴厲政策，包括在美墨邊境拆散非法移民家庭。此外，他警告民主黨人一旦拒絕大幅節省開支，美國就會違約。在俄烏戰爭問題上，他亦無明確提及自己會支持烏克蘭，也拒絕估計到底哪一方勝利，僅說：「為了解決這問題，我們需停止殺害所有人。」

美國紐約聯邦地區法院陪審團周二（9日）裁定，特朗普性侵導致卡羅爾身體遭受到傷害一事負有責任。特朗普在會上重申自己從不見過卡羅爾，甚至不知道對方是甚麼人。