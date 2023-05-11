解放軍第二批艦艇　繞航日本列島一圈

中國軍艦持續圍繞日本航行，日本防衞省統合幕僚監部周四（11日）通報，解放軍兩艘驅逐艦、一艘護衞艦、一艘補給艦組成編隊，上月30日進入日本海以來，先後駛至北海道以北及本州以南的海域，這意味即將繞航日本列島一圈。

解放軍055型驅逐艦拉薩號、052D型驅逐艦貴陽號、054A型護衞艦棗莊號及903A型綜合補給艦太湖號取道對馬海峽由東海進入日本海，上周五（5日）至上周六（6日）經北海道以北的宗谷海峽前往鄂霍次克海，之後沿北海道及本州以東的海域南下。它們周四通過東京都伊豆群島須美壽島與鳥島之間的海域並航向西方，估計之後穿越大隅海峽返回東海，完成繞航北海道、本州、四國、九州。與上述軍艦通過對馬海峽及宗谷海峽的052D型驅逐艦齊齊哈爾號，沒有出現在日本防衞省統合幕僚監部的最新通報。

解放軍815A型電子偵察艦開陽星號也在同一時間駛近日本列島，它上月29日由東海經對馬海峽進入日本海後，上周五取道分隔北海道及本州的津輕海峽抵達日本太平洋沿岸海域。日本防衞省統合幕僚監部周二（9日）表示，開陽星號周一（8日）穿過伊豆群島須美壽島與鳥島之間的海域並航向西南方，這意味它即將完成繞航本州、四國、九州。