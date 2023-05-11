世衞：猴痘疫情不再是國際關注突發公共衞生事件

世界衞生組織總幹事譚德塞周四（11日）宣布，猴痘疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」。猴痘緊急委員會周三（10日）提出有關建議，譚德塞接受並作出有關宣布。

根據世界衞生組織網站資料，猴痘病毒1958年在丹麥首次被發現，其後1970年在剛果民主共和國錄得首宗感染病例，此後斷斷續續地在非洲中東部及西部爆發。此輪肆虐全球的疫情始於2022年5月，先後在歐洲大陸及美洲大陸爆發，最終擴散至世界衞生組織六大轄區，至今110個國家及地區通報87,000宗感染病例及112宗死亡個案；世界衞生組織同年7月23日宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」。

猴痘最常見症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、乏力和淋巴結腫大。隨後出現皮疹或伴有皮疹，皮疹可以持續兩周到三周，可能影響臉部、手掌、腳底、腹股溝、生殖器、肛門部位，也可以見於口腔、喉嚨、肛門、陰道、眼睛。

世界衞生組織表示，猴痘通過與猴痘皮疹患者密切接觸而在人與人之間傳播，密切接觸可能意味面對面，例如交談、呼吸或唱歌時彼此靠得很近，可能產生飛沫或短程氣溶膠；皮膚對皮膚，例如觸摸或陰道性交及肛交；嘴對嘴，例如接吻；或嘴與皮膚接觸，例如口交或親吻皮膚。