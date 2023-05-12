澤連斯基：等待軍援裝備到位　反攻仍需多點時間

外界預期烏克蘭正籌備對俄羅斯作出反攻，不過烏克蘭總統澤連斯基在接受英媒訪問表示，烏軍因需在等待軍援交付到位，需要更多時間來部署和準備反攻。

在周四（11日）播出的訪問中，澤連斯基總時稱，烏克蘭的戰鬥部隊，包括由北約國家訓練的部隊，已經「準備就緒」，可以發動進攻，不過烏方仍然等待裝甲車等裝備運到，否則就會傷亡慘重，這樣是不能接受，因此「還需要更多時間」才可發動攻勢。報道指，烏克蘭會在何時何地反攻仍是秘密，而俄軍與此同時已加強了從盧甘斯克和頓涅茨克東部地區，至到南部扎波羅熱和赫爾松地區，長達1,450公里前線的防禦。另外有報道指出，烏克蘭一直在訓練一支新部隊，同時儲備西方國家供應的彈藥和重型武器，分析指這將會是收復遭俄羅斯佔領地區的關鍵。

縱使烏克蘭有官員早前試圖降低反攻成效的期望，但澤連斯基在訪問中表達了對烏克蘭軍隊進擊的信心，並警告稱存在會出現「凍結衝突」（即實際戰鬥已經結束，但政治上仍未結束的衝突）的風險，他形容這正是俄羅斯指望出現的情況。澤連斯基又重申，不會向俄羅斯交出烏克蘭的領土。他說，在西方的制裁下，俄羅斯有彈藥短缺的情況，對烏「某些地區每天的炮擊都減少了」，不過澤連斯基又警告，莫斯科已經找到了繞過某些規避制裁措施的方法，敦促各國將目標對準那些協助俄羅斯規避禁令的人。

澤連斯基也再次駁斥烏克蘭是上周無人機襲擊克里姆林宮幕後黑手的指控，他認為這次明目張膽的襲擊可能是俄羅斯的一次栽贓行動，卻不奏效，又形容它造作得甚至連俄方的宣傳人員也不相信。有指一旦美國總統拜登不能在明年的總統選舉中連任，澤連斯基將會失去美國的支持，澤連斯基駁斥了有關說法，並稱烏克蘭在美國國會仍然得到兩黨的支持，又指他相信到明年美國大選的時候，烏克蘭已經獲勝。