美大使斥南非疑供武器予俄羅斯　南非總統稱正調查指控

美國駐南非大使布里吉蒂（Reuben Brigety）周四（11日）指控，南非通過一艘秘密停靠在開普敦市附近海軍基地的貨船，向俄羅斯提供用於入侵烏克蘭戰爭的武器和彈藥。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）表示正在進行調查。

布里吉蒂在一個新聞發布會中表示，美方注意到涉事貨船在去年12月6日至8日期間停靠在西蒙斯敦海軍基地，並稱相信有武器和彈藥裝載到船上運回俄羅斯，指有關事件「極其嚴重」。拉馬福薩的辦公室同日稍後發表聲明，承認一艘名為「Lady R」的俄羅斯船隻曾停靠在南非，但沒有說明停靠的地點或目的。該聲明又批評布里吉蒂將事件公開，並表示雙方有協議，美國情報部門會提供證據來協助南非的調查。Lady R和與其有關聯的俄羅斯公司Transmorflot LLC，在去年俄羅斯入侵烏克蘭之後，因為參與軍備和武器的運輸，受到美國制裁。

有關報道傳出後，反對派領袖斯廷豪森（John Steenhuisen）在國會質問拉馬福薩，南非是否「積極武裝殺害和殘害無辜人民的俄羅斯士兵？」又問拉馬福薩是否可以確認有用於戰爭的武器被裝載到俄羅斯船上。事實上，斯廷豪森所屬的政黨，曾對一艘「神秘」的俄羅斯船隻出現在西蒙斯敦提出質疑。拉馬福薩則回答：「此事正在調查，在適當時候會我們再談。」