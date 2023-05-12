傳美在氣球事件後暫緩對華制裁　侷限兩國關係損害

美國在今年2月派戰機擊落在南卡羅萊納州上空出現中國高空氣球之後，兩國關係再起波瀾，美國國務卿布林肯更取消了原定的訪華行程。不過，英媒周四（11日）引述消息報道，在氣球事件發生後，美國國務院反而暫緩了對中方與人權相關的制裁、出口管制和其他敏感行動，以圖限制事件對美中關係的損害。報道指，有美國官員對此舉感到震驚，並顯示美國政府內部，究竟是要對中國採取更強硬或更克制的態度，出現分歧。

報道引述一封美國國務院「中國事務協調辦公室」負責人、副助理國務卿沃特斯（Rick Waters）在2月6日向職員發出的電郵，內容稱，布林肯下達指引，將所有與氣球事件無關的行動推遲，以便「專注於作出對稱以及經過校準的反應。在幾周內重新審視其他行動。」有消息人士稱，許多措施迄今尚未恢復，而推遲實施對中國電訊設備製造商華為的出口許可規定，以及推遲制裁被指虐待維吾爾人的中國官員，已經損害了「中國事務協調辦公室」的士氣。

報道又消息人士稱，布林肯已將對華政策的職責，主要委託給副國務卿舍曼；而沃特斯在3月下旬的一次工作人員會議上表示，根據舍曼的指引，美國國務院會自氣球事件「往前行（move on）」；報道形容舍曼熱衷於重新安排布林肯訪華，又引述一名中國官員指，如果美國滿足北京的意願，擱置氣球事件，布林肯將更有可能成行，該中國官員又指，中方已表明不希望美國聯邦調查局公布被擊落氣球的調查細節。